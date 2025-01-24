İzmir'de özel gereksinimli çocuğa şiddet uygulayan kişinin serbest bırakılmasına Bakanlık'tan açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildiğini ve tutuklama talebinde bulunulduğunu bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından bazı basın yayın organlarında “Vicdansız komşu serbest” başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, “İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız” denildi.
Etiketler: #Çocuk #tutuklama #şiddet
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