İzmir'de PKK ve IŞİD'e operasyon... 4 şüpheli yakalandı!

İzmir'de terör örgütleri PKK/KCK ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 09:10
İzmir'de PKK ve IŞİD'e operasyon... 4 şüpheli yakalandı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Aralık'ta iş yerine ve otobüs durağına terör örgütü PKK propagandası içeren yazılar yazdıkları öne sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

IŞİD'e yönelik operasyonda da terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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