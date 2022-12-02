İzmir'de polisler ile kaçan şüpheliler arasında arbede: 1 ölü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, hafif ticari araçla kaçan 3 şüpheli ve polis arasında arbede çıktı. Polisin ateş alan tabancasından çıkan mermiyle vurulan şüpheli B.A., (47) hastanede hayatını kaybetti.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 13:59
İzmir'de polisler ile kaçan şüpheliler arasında arbede: 1 ölü
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece yol denetimi yapan polis ekipleri, iddiaya göre, ticari aracı durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan araçtakiler ise kaçtı. Polisler, aracı takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Çiğli'nin Sasallı Mahallesi Villalar mevkisine geldiğinde çamura saplandı.

Araçtan inip kaçmaya çalışan E.A. (38), B.A. ve M.K. (46) ile polisler arasında arbede çıktı.

Bu sırada polisin tabancası, ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden B.A., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis memuru gözaltına alındı.


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