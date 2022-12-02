Samsun'da polis memuru intihar etti
Samsun'da polis memuru Ramazan Düz, tabancayla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz kenarında spor yapan yurttaşlar, kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, 29 yaşındaki Ramazan Düz adlı polis memurunun tabancayla kendini vurmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ramazan Düz'ün Kastamonu Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görev yaptığı ve Samsun'a izne geldiği öğrenildi.
Düz'ün cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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