İzmir’de 'Reşit Kibar' isyanı: ‘Katil sistemin ta kendisidir’

Yayınlanma: 04.09.2024 - 19:01

Güncelleme: 04.09.2024 - 19:01

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan meslek örgütleri, dernekler, siyasi partiler ve yurttaşlar, “Sermayenin terörüne teslim olmayacağız. Hopa halkının mücadelesinin yanındayız” pankartı açtı.

Reşit Kibar ölümsüzdür”, “Çeteler halka hesap verecek”, “Katil şirket hesap verecek”, “Katil şirket işbirlikçi AKP” sloganları atan grup adına basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, sermaye terörüne karşı bir araya geldiklerinin altını çizerek, “Ağaçlara, hayvanlara değer vermeyen kendini üstün gören zihniyetin diğer insanların yaşamına da değer vermediğine bir kez daha tanık olduk. Yaşanan vahşet, kapitalist zihniyetin rant için doğayı da insanı da katletmeye çekinmeyeceğinin son örneğidir. Katledilen canların sorumlusu sadece silahın tetiğini çekenler değil sistemin kendisidir. Silahlanmayı da parçası haline getiren sermaye terörü karşısında halk yine korunmasız kalmıştır” dedi. Av. Yılmaz, sürecin takipçisi olacaklarını aktararak, “Sermayeden değil doğadan, terörden değil yaşamdan yana mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.