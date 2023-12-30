İzmir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) işyerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Eser koruma altına alınırken M.K. gözaltına alındı. M.K.’nin emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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