Tarihi eser operasyonu... Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi!

Malatya'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:52
Tarihi eser operasyonu... Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi!
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI!

Ekipler adresteki aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirdi.

Eserler muhafaza altına alınırken, adı açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı.


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