Tarihi eser operasyonu... Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 19.12.2023 - 15:52

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI!

Ekipler adresteki aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirdi.

Eserler muhafaza altına alınırken, adı açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı.