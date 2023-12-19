Tarihi eser operasyonu... Roma dönemine ait heykeller ele geçirildi!
Malatya'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI!
Ekipler adresteki aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer, 1 bronz küçük heykel ele geçirdi.
Eserler muhafaza altına alınırken, adı açıklanmayan 1 şüpheli gözaltına alındı.
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