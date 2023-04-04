İzmir'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü!
İzmir'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından, İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte, özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
SUDAN GEÇMEK İÇİN AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR
Bornova ilçesindeki Pınar Caddesi'nde bulunan sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı yurttaşlarda biriken yağmur sularından geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.
Yağmurun gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.
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