İzmir'de sahte para operasyonu
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı.
Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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