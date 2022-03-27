İzmir'de sahte para operasyonu

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda piyasaya sürecekleri sahte paralarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

(DHA)
27 Mart 2022 Pazar, 08:34
İzmir'de sahte para operasyonu
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İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  piyasaya yüklü miktarda sahte para sürmeye çalıştıkları öğrenilen 2 şüpheli bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalarda H.Y. ve M. Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Karabağlar, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belirlenen 4 ev ve 1 araçlarında yapılan aramada 24 bin 400 TL sahte para, 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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