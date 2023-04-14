Avcılar'da hareketli dakikalar... Vücut geliştirme şampiyonu evini ateşe verdi, eşyalarını balkondan attı
İstanbul Avcılar'da vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, eşyalarının bir bölümünü dışarı attığı evini yaktı. Yangın çıkınca balkona kaçan Genç köpeğiyle burada mahsur kaldı. Zaman zaman köpeğiyle balkondan atlamaya çalışan Genç'i, kapıyı kırarak daireye giren itfaiye ekipleri güçlükle ambulansa götürdü.
Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Onur Genç (30), sabah saat 09.00 sıralarında evdeki eşyaların bir bölümünü, binanın arka tarafındaki bahçeye atmaya başladı.
KÖPEĞİYLE BALKONDA MAHSUR KALDI
Komşuları ne olduğunu anlamaya çalışırken, evden dumanlar yükseldiğini gördü. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kapısı kilitli olduğu için eve giremedi. Evdeki eşyaları ateşe verdiği iddia edilen vücut geliştirme şampiyonu Onur Genç, kucağındaki köpeğiyle balkonda mahsur kaldı.
AŞAĞI ATLAMAK İSTEDİ
Zaman zaman içeri girmeye çalışan ancak başaramayan Genç, köpeğini kurtarmak için aşağı atmaya çalıştı. Daha sonra kendisi de aşağı atlamaya çalışan sporcuya, çevredekiler ve itfaiye ekipleri atlamaması yönünde telkinde bulundu.
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
İtfaiye ekipleri, balkondan atlamaya çalışan Onur Genç'in üzerine hortumla su sıkarak engellemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yangını söndürdü. Onur Genç'i ekipler güçlükle kontrol altına aldı.
AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ
Ekiplerin, ambulansa götürme isteğine direnen Genç'e, bina sakinleri de tepki gösterdi.
Genç, annesinin de yardımıyla bir süre sonra ambulansa binmeye ikna edildi. Evdeki eşyaların bir bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.
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