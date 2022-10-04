İzmir'de şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilde şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 12:22
İzmir'de şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin kullandığı otomobili İzmir Kemalpaşa'da durdurdu.

Otomobilde dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 4 şampuan kutusu ve 1 su ısıtıcısı içerisinde 4 kilo 790 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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