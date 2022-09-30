Kartal'da okul önünde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı
İstanbul Kartal'da bir okulun etrafında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta satışa hazır vaziyette paketlenmiş uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.K., tutuklandı.
Kartal'da Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokulun çevresinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Polis, şüpheli aracın sürücünün bir başka sürücüye paket verdiğini tespit etti.
Takibe devam eden polis, aracın kaçış güzergahlarını da kapattı. Otomobili durduran polis ekipleri, yapılan aramada araçta satışa hazır halde, toplam ağırlığı 148 gram 94 parça uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü H.İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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