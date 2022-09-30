Kartal'da okul önünde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

30 Eylül 2022 Cuma, 11:56

Kartal'da Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokulun çevresinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Polis, şüpheli aracın sürücünün bir başka sürücüye paket verdiğini tespit etti.

Takibe devam eden polis, aracın kaçış güzergahlarını da kapattı. Otomobili durduran polis ekipleri, yapılan aramada araçta satışa hazır halde, toplam ağırlığı 148 gram 94 parça uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü H.İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



