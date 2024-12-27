İzmir'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle 20 milyonluk vurgun!
İzmir'de 'sazan sarmalı' yöntemi ile 20 milyonluk ev satışı dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada; çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hattı ve dijital materyal el geçirildiği aktarıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev satışı sırasında dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemi ile mağdurların 20 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 24 Aralık'ta İzmir, Adana ve Mersin'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Şüpheliler R.K. (21), E.C. (23), M.B.A. (24), F.G. (20), A.C.Ş. (24), O.Ö. (23), M.D. (32) gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramada çok sayıda telefon, bilgisayar, telefon hattı ve dijital materyal el geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #dolandırıcılık #İzmir #Sazan Sarmalı #şüpheli
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