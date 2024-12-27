150 bin TL'lik vurgun! Malatya'da telefon dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Malatya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kişiyi dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

150 bin TL'lik vurgun! Malatya'da telefon dolandırıcılığı: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:33

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları S.E. isimli kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yönelttikleri suçlamalar ile korkutup operasyon düzenleyeceklerini belirterek para talep etti.

Telefondaki kişilere inanarak 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını verdikten sonra telefonlara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan S.E. polise başvurdu. Harekete geçen ekiplerin incelemesinde aranan telefondan şüphelilerin İ.A., M.S.S. ve İ.A. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da olduğu tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

 


Etiketler: #Malatya

İlgili Haberler

'Ehliyet sınavında' usulsüzlük: Malatya'da 3 şüpheli yakalandı

'Ehliyet sınavında' usulsüzlük: Malatya'da 3 şüpheli yakalandı
SOL Parti’nin Malatya il binasına saldırı: ‘AK Gençlik’ yazdılar!

SOL Parti’nin Malatya il binasına saldırı: ‘AK Gençlik’ yazdılar!
Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da 4 kişi arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler