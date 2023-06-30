İzmir Menemen'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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