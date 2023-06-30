İzmir Menemen'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:59

Güncelleme: 30.06.2023 - 18:01

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.