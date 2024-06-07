İzmir'de silah ve bıçaklı kavga: Aralarında çocuklarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 08:09
İzmir'de silah ve bıçaklı kavga: Aralarında çocuklarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı!
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E.(37) darp sonucu, Ş.E.(27) ise bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen E.A.(19), İ.A.(41), M.A.(17) ve M.A.'yı (16) gözaltına alındı.

Meydana gelen olayda, İ.A.'nın pompalı tüfekle, E.A.'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

 

 

 


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