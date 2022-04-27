İzmir'de sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi İZBAN seferlerini aksattı
İzmir'de İZBAN seferlerinde aksama yaşandı. Kurumdan yapılan açıklamada aksamanın sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.
İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon kablolarının Kemer bölgesinde vandalizm nedeniyle zarar görmesi nedeniyle seferlerimiz de kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan seferlerdeki aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
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