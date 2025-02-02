İzmir'de sır olay: 78 yaşındaki babasını evde ölü buldu

İzmir'in Foça ilçesinde 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Cansız beden, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de sır olay: 78 yaşındaki babasını evde ölü buldu
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:25

Fatih Mahallesi'nde Çanak Sitesi'ndeki yazlıkta ikamet eden İlyas Onur Yıldırım'ın (78) oğlu, babasından haber alamaması üzerine akşam saatlerinde ilçeye geldi.

Babasını ikametinde ölü bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

EŞİYLE AYRI YAŞIYORDU

Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın eşiyle ayrı yaşadığı ve oğlu ile en son 10-15 gün önce görüştüğü, sitedeki diğer yazlıkların ise boş olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #İzmir

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