İzmir'de SOCAR'a ait limanda vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan SOCAR'a ait liman işletmesinde, vincin altında kalan Hilkan Arcan isimli işçi hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan SOCAR'a ait liman işletmesinde, mekanik teknisyeni olarak çalışan Hilkan Arcan (47), konteyner taşıyan vincin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Arcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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