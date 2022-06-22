İzmir'de SOCAR'a ait limanda vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan SOCAR'a ait liman işletmesinde, vincin altında kalan Hilkan Arcan isimli işçi hayatını kaybetti.

AA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:58
İzmir'de SOCAR'a ait limanda vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan SOCAR'a ait liman işletmesinde, mekanik teknisyeni olarak çalışan Hilkan Arcan (47), konteyner taşıyan vincin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Arcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.


Socar Aliağa iş cinayetleri
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