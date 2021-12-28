İzmir'de sokak hayvanları için kafesli eylem

28 Aralık 2021 Salı, 21:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyerek sokak hayvanlarını hedef almıştı.

İzmir Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişine, üzerinde “Siz hiç barınak gördünüz mü”, “Vicdanını kafesleme” ve “Özgürlükleri bizim elimizde” yazılı bir kafes koyan Afalina Hayvan Hakları Platformu üyeleri, Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.

Afalina Hayvan Hakları Platformu üyesi Kutay Özkan, “Şu an mevcut yaşanan yasa dışı toplamalara karşı buradayız. Hayvanların toplanmasıyla ilgili bir talimat var ama temelinde hayvanların toplanacağı alan yetersiz ve birçok belediyenin iyi bir bakımevi yok. Hayvanları toplamak hiçbir zaman çözüm değil. Her zaman kısırlaştırma ve diğer alternatif yollar tercih edilmeli. 10 yıl gibi kısa süre yaşıyorlar, iyi bir kısırlaştırma programı ile bu konu çözülebilecekken çok daha farklı çözümlerin aranması anlamsız ve gereksiz” dedi.

"BARINAKLAR HAYVANLARIN SÜREKLİ YAŞAYABİLECEKLERİ YERLER DEĞİL"

İzmir’de bulunan hayvan barınaklarına giderek oradaki hayvanların bakımlarını yaptıklarını belirten bir diğer platform üyesi Merve Afiş ise “Şu an burada bulunmamızdaki amaç sokakta bulunan hayvanların toplatılıp barınaklara konacak olması. Çünkü barınaklar çok temiz yerler değil. Hayvanların sürekli yaşayabilecekleri yerler değiller. Hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi olursa ve hayvanlar bakımları yapıldıktan sonra tekrar sokaklara bırakılacaksa güzel bir durum. Ama yıllarca barınaklarda yaşayan hayvanları bizler kendimiz görüyoruz ve buna karşı çıkmak için buradayız” diye konuştu.

Bu arada barınaklardaki duruma dikkat çeken afişte şu ifadeler yer aldı: