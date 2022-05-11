İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 23:45

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi.

Yapılan su zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , "İZSU yasa gereği giderlerini su satışlarından sağlayan bir kurumdur. Ülkemizdeki ekonomik gidişatın 2018 yılı itibarıyla bozulmaya başladığını biliyoruz. Bu koşullar altında, 2019 yılının ikinci yarısında su fiyatında indirim yaparak vatandaşlarımıza destek verdik. 2020 yılının ikinci yarısında 100 milyona yakın gelir bütçesinden vazgeçerek zam yapmadık. Son bir yılda ekonomik bozulma hızlı bir ivmeyle ekonomik krize dönüştü. Giderlerdeki aşırı fiyat artışı su fiyatını yeniden değerlendirme zorunluluğunu getirdi. Engelli abonelerimize yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Tarımsal ve hayvan yetiştiren abonelerimiz ve küçük esnafımıza özel uygulamalarımız var" dedi.

Temmuz ayından itibaren İzmir'deki su faturalarına Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zammın yanı sıra Mecliste kabul edilen yüzde 15'lik zam da yansıyacak.