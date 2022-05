Dana kıyma, kuşbaşı et, tavuk ne kadar? Kırmızı ve beyaz ete yeni zam gelecek mi?

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:49

Mayıs başından bu yana kırmızı ete iki kere zam geldi. Yurttaşlar zamlardan sonra et ve tavuk ürünlerinin fiyatlarını merak ediyor. Dana kuşbaşının kilosu kaç lira oldu? Piliç bonfile fiyatı ne kadar oldu? 1 kilo kıymanın fiyatı ne kadar?

TÜİK mart ayı kümes hayvancılığı üretimini açıkladı. Tavuk eti üretimi 202 bin 938 ton, tavuk yumurtası üretimi 1.65 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken, gıda fiyatlarına da zam gelmeye devam ediyor. Mayıs başından bu yana kırmızı ete iki kere zam geldi.

KIRMIZI VE BEYAZ ETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Son zam etiketlere 7TL olarak yansıdı. Marketlerdeki etiketlere yansıyan zamlı tarife göre:

Dana-kuzu kıyma kilosu: 109.75,

Dana kuşbaşı kilosu: 108.50,

Piliç bonfile kilosu: 89.90,

Piliç ızgara: 96,90

KIRMIZI VE BEYAZ ETE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dün yaptığı açıklamada şu uyarıda bulunmuştu:

“Besi hayvancılığında da et yem paritesi 15,25 ile üreticinin aleyhine. Üretici bir kilo karkas et sattığında en az 20 kilo yem alabilmelidir. Bu pariteye göre 87 lira olan karkas et fiyatının 110 lira civarında olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken süt işletmeleri küçüldüğü için besi üreticisi hayvan bulmakta güçlük çekecektir. Üretimin sağlanması noktasında tedbir alınmadığı takdirde yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışları görebiliriz.”

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu,

"Biz bu zammı Mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu. Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" diye konuştu.