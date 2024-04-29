İzmir'de taraftar-esnaf arbedesi: 6 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde, Göztepe'nin Süper Lig’e çıkışını kutlayan grup ile tartıştıkları 1 kişiyi koruyan esnaf arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:13
İzmir'de taraftar-esnaf arbedesi: 6 gözaltı
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İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi’nde Göztepe’nin Süper Lig’e çıkışını kutlayan taraftar grubu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Mithatpaşa Caddesi’nde 1 kişiyi kovalamaya başladı.

Kaçan kişi, mahalle esnafından yardım istedi. Kaçan kişiyi saklayan esnaf ile taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir iş yerine sandalye de fırlatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 6 kişi gözaltına aldı.


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