Çanakkale'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
Çanakkale'de, pazarcıların mallarını baskı yaparak ellerinden alıp, işyerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine tehdit ve baskı uygulayıp, pazarcı esnafının mallarını zorla ve karşılıksız olarak ellerinden aldıkları, işyerlerini devretmeye zorlayarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.
Polis ekipleri, 3 aylık takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
E.D., H.D., Y.K., H.İ., E.B., B.K. ve M.Ç. operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait fişekler, mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.
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