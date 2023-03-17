İzmir'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:20

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:21

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Aliağa KOM Büro Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan kişileri yüksek faizle borçlandırıp, baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur eden 4 şüpheliyi yakalamak için Bergama ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüpheli H.G., B.S.B., A.B. ve A.Y. gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilere ait 4 ev, 3 iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve şarjör, 1 av tüfeği ve 9 kartuş, 19 bin 700 TL nakit para, çeşitli isimlere düzenlenmiş 8 adet 352 bin TL tutarlı senet, 11 boş senet, 6 satış sözleşmesi, 3 emlak sözleşmesi, 8 tapu senedi aslı ve sureti, 3 vekaletname ve 2 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.