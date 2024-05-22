İzmir’de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı

İzmir’de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden, bu sayede 12 milyon TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:52
İzmir’de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı
Abone Ol google-news

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik drone destekli dev bir operasyon düzenledi. Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden toplam 89 kişi tespit edildi.

Bu şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 47 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Toplam 97 kişiyi borçlandırıp 12 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Bu aramalarda, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.


tefeci haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de vahşet: 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

İzmir'de vahşet: 6 köpek zehirlenerek öldürüldü
İzmir'deki cami provokasyonunda hedef gösterilen Banu Özdemir'den 'yıl dönümü' paylaşımı

İzmir'deki cami provokasyonunda hedef gösterilen Banu Özdemir'den 'yıl dönümü' paylaşımı
İzmir'de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'

Naci Görür o bölgeyi uyardı: 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?

ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?
Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu