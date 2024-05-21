İzmir'deki cami provokasyonunda hedef gösterilen Banu Özdemir'den 'yıl dönümü' paylaşımı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 20:01

Güncelleme: 21.05.2024 - 20:03

2020 yılında İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinde korsan olarak Çav Bella şarkısı açılmış ve sosyal medyada görüntüler servis edilmişti. Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ise AKP'li sosyal medya hesaplarının hedef göstermesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Başsavcılıktan Özdemir'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

"4 YIL ÖNCE BUGÜN…"

Bu kararın ardından 4 yıl geçmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan CHP'li Özdemir, "Masumiyetimin, suçsuzluğumun hukuk önünde tescillenmesi bizim iki yılımızı aldı. Asıl failleri sorarsanız, halen yok" ifadelerini kullandı.

Banu Özdemir'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"4 yıl önce bugün, organize bir lince maruz kaldım. Asılsız ithamlarla,yalanlarla, iftiralar ile siyasi kimliğim üzerinden hedef gösterildim. Bana ve aileme edilmeyen hakaret, tehdit kalmadı.Sırf adı Bella diye, 12 yaşındaki tüylü dostumuz bile hedef gösterildi.

İzmir'de 62 camide müzik yayınını yapan ben değildim, videosunu çeken de ben değildim, servis eden de. Gelin görün ki cezaevlerinin tahliye edildiği pandeminin en yoğun olduğu dönemde, bir bayram sabahı kendimi cezaevinde buldum. Günlerce ne ailem ne avukatlarım ile görüşebildim. O talihsiz dönemin izleri annemin bedeninde ve ruhunda dün gibi duruyor.

Doğrunun yükü ağırdır, ödediğimiz bedelden yüksünmüyorum. Geleceğe feda olsun.

Masumiyetimin, suçsuzluğumun hukuk önünde tescillenmesi bizim iki yılımızı aldı.

Asıl failleri sorarsanız, halen yok.

Ben ise başım dik, alnım açık, hak, hukuk ve onur mücadelemi sürdürmeye devam ediyorum. Sabır ve sükunet içinde kalemimi iliklediğim günceme, yeni sayfalar ekliyorum her geçen yıl.

Onca kötülüğe rağmen, karartamadılar kalbimi. Yaşanabilir bir ülke, güzel bir geleceğin umuduna iyiliği çoğaltmak, dayanışmayı büyütmek için çalışmaya, üretmeye ışılmaya devam ediyor ruhum.

Adalet kainatın ruhu.

Darısı haksızlığa ve iftiraya uğrayan tüm masumların başına."