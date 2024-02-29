İzmir'de terör operasyonu: 9 tutuklama

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:02
İzmir'de terör operasyonu: 9 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 25'i yakalandı.

Şüphelilerden 12'si jandarmadaki ifadelerinin ardından 1'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin yakalanması için 27 Şubat'ta İzmir merkezli 9 ilde operasyon başlatılmıştı.


İzmir haberleri Terör haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak’ta terör operasyonu: 4 tutuklama
Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İmamoğlu'ndan iktidara kentsel dönüşüm tepkisi: 'Vatandaşı sırtından hançerlediler'

Son dakika... İmamoğlu'ndan iktidara kentsel dönüşüm tepkisi: 'Vatandaşı sırtından hançerlediler'
Yazın sıcaklık rekoru kırılacak

Yazın sıcaklık rekoru kırılacak
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Üniversitede ‘Taylor Swift’ dersi: Kontenjanlar anında doldu!

Üniversitede ‘Taylor Swift’ dersi: Kontenjanlar anında doldu!
İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'

İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'
Sosyal Medyanın Gündemi: 91 Yaşındaki Marjorie ile 31 Yaşındaki Kyle’nin 60 yıllık fark tepki çekti…

Sosyal Medyanın Gündemi: 91 Yaşındaki Marjorie ile 31 Yaşındaki Kyle’nin 60 yıllık fark tepki çekti…
Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
‘Jigolo’ olma vaadiyle paralarını kaptırdılar

‘Jigolo’ olma vaadiyle paralarını kaptırdılar