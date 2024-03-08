Vali Tekbıyıkoğlu: Kayıtlara göre Tunceli'de terörist kalmadı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:51

Güncelleme: 08.03.2024 - 15:01

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında İl Jandarma komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman’ın katılımıyla İl Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında 1 Ocak 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı.

'ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 22’LİK AZALMA VAR’

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin huzur ve güvenliği için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İl genelinde asayiş olaylarında azalmalar var. Tunceli genelinde 2023 yılının ilk 2 ayında 268 asayiş olayı, 2024 yılının ilk 2 ayında 210 asayiş olayı meydana gelmiş. Demek oluyor ki asayiş olaylarında yüzde 22’lik bir azalma şehrimizde mevcut. Şehrimiz daha huzurlu bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedirler" iddiasında bulundu.

Tekbıyıkoğlu şöyle konuştu:

"Bunun içerisinde mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suç şunlar; iş yerinden, kurumdan, evden, otodan hırsızlık, yağma, gasp, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı ve dolandırıcılık. Katalog suçlar olarak tabir ettiğimiz mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılı ilk 2 ayında 29, 2024 yılının ilk 2 ayı içerisinde toplamda 26 olay meydana gelmiş. Yani mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda da toplam yüzde 10’luk bir azalış meydana gelmiştir. Hırsızlık olaylarında şüphelerin hepsi yakalanarak ilgili makamlara teslim edilmiştir.

Cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, dokunulmazlığının ihlali, kişiye hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişilere hakaret, tehdit, kasten yaralama ve kasten öldürme; bu verilerde de 2023 yılının ilk 2 ayında 142 olay meydana gelmişken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 25 azalışla 106 olay meydana gelmiştir. Kasten öldürme olayı önemli bir olay.

İlimizde bu olayın üç tane şüpheli yakalanmış bir tanesi yakalanma çalışmaları hali hazırda kolluk kuvvetlerimizce devam etmektedir. 2023-2024 av döneminde, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde kara avcılığı kanunu kapsamında tam 107 kişiye 454 bin TL idari para cezası kestik. 1 milyon 605 bin 450 lira da tazminat bedeli cezası olmak üzere toplam 2 milyon 59 bin 481 lira ceza uyguladık. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarımızda 2023 yılının ilk 2 ayında 53 şahıs, 2024 yılının aynı döneminde ise emniyet ve jandarma personelimizin gayretleriyle 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanma oranında yüzde 60’lık bir artış söz konusudur.

Çağımızın çok büyük bir hastalığı var; uyuşturucu. Hiçbir sosyal statü tanımıyor. Bu konuyla ilgili Tunceli'de çok ciddi gayretli çabalarımız var. 2023’ün ilk 2 ayında 4 uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 8 şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında ise aynı dönemde 24 uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş 37 şahıs yakalanarak ilgili makamların teslim edilmiştir."

‘HUZUR VE SÜKUN ORTAMI SAĞLANMIŞTIR’

Elde edilen istihbarat bilgilerine göre kentte terör unsurunun kalmadığını öne süren Vali Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

“Geçmişin kötü hatıralarını temizlemek adına huzur ortamının devamını sağlamak amacıyla kış aylarında da operasyonlarımız devam etti. 2024 yılının ilk 2 aylık dönemi içerisinde 13 mağara ve sığınak imha edildi. 3 adet makineli tüfek, 1 adet piyade tüfeği, 93 adet mühimmat, 37 tüp, 8 kilogram patlayıcı madde, 3 adet EYP ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2024 yılı içerisinde 45 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Bölücü terör örgütü faaliyetinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımızı kapsamında terör örgütüne yardım, yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Şubat 2024 tarihinde eş zamanlı olarak Tunceli'de, Elazığ'da, İstanbul'da Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu icra edilmiş olup, operasyon neticesinde toplamda 14 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmış ve adli işlem yapılmıştır.

Aldığımız istihbari kayıtlara göre ilimizde herhangi bir terörist unsur kalmamıştır. Huzur ve sükun ortamı şu an itibarıyla sağlanmıştır. Bu pozisyonu, bu mutlu ortamı, bu huzurlu ortamı geriye düşürmemek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tunceli'nin kötü hatıralardan arınıp Anadolu'nun tam ortasında tam bir turizm şehri olması için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bunun için birinci şart olan emniyetin ve huzurun sağlanması devletin önemli gayretleriyle, vatandaşlarımızın da fedakarlıklarıyla tesis edilmiştir."