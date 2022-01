İzmir’de toplu ulaşımda kredi kartı kullanımı başlayacak

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:07

İzmirim Kartların yanı sıra yurt içi ve yurt dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartların da kullanılabileceği sistem, İş Bankası tarafından sağlanan kart kabul altyapısı ile ilk olarak Adnan Menderes Havalimanı otobüs hatlarında devreye girdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirim Kart sahibi olma ve yükleme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yerli ve yabancı turistlerin ceplerindeki temassız ödeme kartlarını kullanma olanağı veren yeni sistemin, yaz aylarından itibaren tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Visa, İzmir’de tüm toplu ulaşım araçlarına temassız kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla biniş yapılabilmesi için işbirliği protokolüne imza attı. Projede kart kabul altyapısı İş Bankası tarafından sağlandı. Sistem, ilk olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı otobüs hatlarında devreye girdi. Açık devre temassız geçiş seçeneği sayesinde yolcular, temassız yerli ve yabancı kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla araçlara biniş yapabilecek.

'DÜNYA STANDARTLARINDA TURİST DOSTU KENT'

Projenin pilot uygulaması, ilk olarak; Karşıyaka Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Buca Şirinyer aktarma merkezleri ile Adnan Menderes Havalimanı arasında çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı ESHOT hatlarında başladı. Yeni uygulama, kademeli olarak diğer hatlarda ve yaz aylarından itibaren ise kent genelindeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve 120 Dakika Aktarma Sistemi dahilinde kullanılabilecek. Yurt içi temassız kartların yanı sıra yurt dışı kredi ve banka kartları ile ön ödemeli kartların, toplu ulaşımın tüm unsurlarında ve aktarma sistemi dahilinde sorunsuz kullanımı, Türkiye’de bir ilk olacak. Böylelikle pandemi dönemi öncesi yılda çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve diğer turistik noktalara ulaşımda geçiş noktası olan İzmir, dünya standartlarında turist dostu akıllı kente dönüşecek.

'PARA TAŞIMA VE KART YÜKLEME ZORUNLULUĞU'

Uygulama kent geneline yayıldığında, İzmirliler, para taşımak veya kartlarını doldurmak zorunda kalmadan, temassız özellikli kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartlarını turnike ve kart okuyucularına okutarak, tüm toplu ulaşım araçlarına kolaylıkla biniş yapabilecek. Ayrıca kenti ziyaret eden turistlerin ulaşım için ek bir kart almasına gerek kalmayacağından, turist dostu sistem, sorunsuz bir müşteri deneyimi sunacak.

SOYER: YAZDAN İTİBAREN KENT GENELİNE YAYILACAK

Sistemin, kartların yüklü olduğu mobil cüzdan uygulamaları ile de çalışacağını belirten Başkan Soyer, “İzmir’de uluslararası standartlarda yüzde 100 temassız toplu ulaşım hizmetini başlatıyoruz. Son derece sağlıklı ve kolay kullanım sayesinde, İzmirim Kart sahibi olma ve yükleme yapma zorunluluğu ortadan kalkacak. Kentimize gelen yerli ve yabancı misafirler de temassız kartlarıyla toplu ulaşım hizmetlerinden kolayca yararlanabilecek. Yaz aylarından itibaren kent genelinde tüm toplu ulaşım araçlarımızda kullanılmaya başlanacak.” diye konuştu.

İZMİR2İN DEĞERİNİ DAHA DA ARTIRACAK

Pandemi dönemiyle birlikte tüketicilerin en çok tercih ettiği ödeme yöntemlerinden biri haline gelen temassız ödemelerin toplu ulaşımda da her geçen gün yaygınlaştığını belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Şehir içi seyahat deneyimini iyileştiren temassız kartlı geçişler, kentlere turist dostu bir kimlik de kazandırıyor. Visa olarak bugüne kadar dünya genelinde Londra, New York ve Madrid gibi metropollerin aralarında bulunduğu 450’yi aşkın kentte toplu ulaşımı, sürecin her aşamasında aktif bir şekilde rol alarak, temassız ödemelerle buluşturduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz uyumlu iş birliğinin sonucu olarak bugün başlattığımız ve yakında tüm kente yayılarak şehrin değerini daha da artıracak bu yenilikte katkımız olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Projeye emek veren başta İzmir Büyü kşehir Belediyesi olmak üzere tüm ekipleri tebrik ediyor, toplu ulaşımda temassız geçişlerin İzmir halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle konu hakkında yaptığı açıklamada “İş Bankası olarak ödeme sistemleri ekosisteminde öncü ve yenilikçi çözümlerimizle, anlık ihtiyaçlar için basit, hızlı, fark yaratan ve güvenli deneyimler sunmaya önem veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Visa ile birlikte yürüttüğümüz çalışmamız ile Türkiye’de ilk defa yurtiçi ve yurtdışı kredi, banka ya da ön ödemeli kart fark etmeksizin temassız özellikli tüm kartların toplu ulaşımda kolaylıkla kullanılmasını sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Günlük hayatın önemli bir deneyimi olan ve en çok hıza ihtiyaç duyulan şehir ulaşımlarında kartla temassız geçişi 3 büyük şehirden birisi olan İzmir’de pilot hatlarda hayata geçirdik. Bireylerin günlük hayatın ı kolaylaştıracak şehir içi ulaşımda kartla temassız ödeme deneyimini İzmir’in tamamına ve ülkemizin diğer illerine de hızla yaygınlaştırma konusundaki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.