İzmir'de 'uygun fiyata gayrimenkul' dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:54

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişiyi Milli Emlak'a ait Buca'daki gayrimenkulü uygun fiyatla satacakları bahanesiyle 150 bin lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yürüttüğü çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Buca ve Konak'ta belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınla C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T'yi yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.C, B.T. ve İ.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.