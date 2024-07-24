İzmir'de 'uygun fiyata gayrimenkul' dolandırıcılığı: 3 tutuklama

İzmir'de uygun fiyata gayrimenkul satma bahanesiyle bir kişiyi 150 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:54
İzmir'de 'uygun fiyata gayrimenkul' dolandırıcılığı: 3 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişiyi Milli Emlak'a ait Buca'daki gayrimenkulü uygun fiyatla satacakları bahanesiyle 150 bin lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yürüttüğü çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Buca ve Konak'ta belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınla C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T'yi yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.C, B.T. ve İ.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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