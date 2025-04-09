İzmir'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 122 bin 700 sentetik ecza maddesi yakalandı!

İzmir’de polis ekipleri, bir iş yerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 122 bin 700 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu imalathanesine baskın: 122 bin 700 sentetik ecza maddesi yakalandı!
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ANKA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:19

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konak ilçesinde bir şüphelinin iş yerini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. 

Belirlenen adreste yapılan aramada 122 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.M. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #imalathane #İzmir #uyuşturucu #sentetik

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