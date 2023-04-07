Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-7 Nisan arasında il genelindeki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bulundurduğu veya kullandığı öne sürülen 36 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonlarda 198 gram sentetik uyuşturucu, 279 gram esrar, 12,35 gram eroin, 2,10 gram kokain, 926 uyuşturucu hap, 3 tabanca, tüfek, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26'sı serbest bırakıldı, 7'sinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
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