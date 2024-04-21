İzmir'de uyuşturucu satışına suçüstü: 2 tutuklama

Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:57

Güncelleme: 21.04.2024 - 08:58

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan Cuma günü İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan Akatlar Parkı’nda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Adrese gelen polis ekipleri, 2 şüphelinin parka gelen bir araçtaki kişilere uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Polis ekipleri, uyuşturucu satıcıları O.G. ve S.U. ile araçta bulunan M.S., U.K., B.Ç. ve A.E.D.’yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde 2 poşet içerisinde 346 adet uyuşturucu hap ve bir miktar satışa esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATICILARININ EVLERİNE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcılarının evlerine de gece saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda da bir miktar uyuşturucu hap ile 22 tabanca mermisi ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları O.G. ve S.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.