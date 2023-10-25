İzmir'de vahşet... Denizde ayağına bidon bağlı erkek cesedi bulundu!
Konak'ta, körfezde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlanmış 30’lu yaşlarda erkek cesedi bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de saat 23.00 sıralarında denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, polise ihbarda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 30’lu yaşlarda bir erkeği, sol ayak bileğine iki tane 10 litrelik su bidonu bağlanmış halde buldu.
Kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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