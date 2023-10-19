Kırşehir'de korkunç olay... Arazide bebek cesedi bulundu
Kırşehir'de boş arazide yayılan kötü kokudan rahatsız olan yurttaşların ihbarıyla araştırma yapan ekipler, bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Kırşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda çevrede bulunan yurttaşlar, bölgede artan kötü koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri boş arazide bebek cesediyle karşılaştı.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ise Bağbaşı Mahallesi’nde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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