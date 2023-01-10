İzmir’de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12:30 itibariyle iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 16.30 itibariyle yeniden başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:26
İzmir’de vapur seferleri yeniden başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz işletmeciliği İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği vapur seferlerini yendein başlattı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz saat 16.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz."


İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir arabalı vapur Fırtına

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