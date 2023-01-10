İzmir’de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12:30 itibariyle iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 16.30 itibariyle yeniden başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz işletmeciliği İZDENİZ, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği vapur seferlerini yendein başlattı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz saat 16.30'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz."
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