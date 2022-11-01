İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan 15 yaşındaki S.B., 10 aylık K.B.B.'yi yanına alarak evden çıktı.
Yangının kontrol altına alınmasından sonra evde yapılan incelemede, dumandan etkilenen 3 yaşındaki Derman Acar'ın cenazesine ulaşıldı.
Acar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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