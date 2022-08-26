İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonları: 446 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de, 15-24 Ağustos'taki jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 446 kaçak göçmen, yolculuğa çıkmadan yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta İzmir'de bir dizi operasyon gerçekleştirdi.
Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakaladı.
3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el koyuldu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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