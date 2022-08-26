İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonları: 446 kaçak göçmen yakalandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:30

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta İzmir'de bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakaladı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el koyuldu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.