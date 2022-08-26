İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonları: 446 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de, 15-24 Ağustos'taki jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 446 kaçak göçmen, yolculuğa çıkmadan yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 11:30
İzmir'de 'yasa dışı geçiş' operasyonları: 446 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak 15-24 Ağustos'ta İzmir'de bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Çeşme, Karaburun, Dikili, Selçuk, Kemalpaşa, Menemen, Foça, Urla ve Tire ilçelerinde 17 operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 446 göçmeni yakaladı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçak geçişlerde kullanılan 3 kamyonet ve 1 bot motoruna da el koyuldu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


göçmen düzensiz göçmen kaçak göçmen İzmir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler