İzmir'de yaşlı yurttaş evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

14 Aralık 2021 Salı, 15:51

İzmir'in Bornava ilçesi Meriç Mahallesi'nde 5731 Sokak'ta, babası Ahmet Bingöl'ün yaşadığı iki katlı binaya gelen İlhami Bingöl, evden dumanların çıktığı görünce içeriye girdi.

Babasını kurtarmaya çalışan Bingöl, yoğun duman ve alevlerden dolayı başarılı olamadı. Komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince, yoğun dumandan etkilenen Ahmet Bingöl'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İlhami Bingöl'ün ellerinde yanıklar oluştuğu görüldü.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

