İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan köpek gülümsetti

İzmir'de Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan köpek, izleyicileri gülümsetti. O anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan köpek gülümsetti
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:01

Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan can dostu, izleyicilere ve dansçılara tebessüm ettirdi.

Ekibin gösterisi sırasında sahnede dolaşarak dansçıları koklayan sevimli köpek, gösteri sonunda izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

"KARİYERİMDE HİÇ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Dans ekibinin sanat yönetmeni Serhat Turak, “20 senelik dansçılık kariyerimde hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım. Programımızın zeybek sahnesinde dansçılarımızın yanına küçük dostumuz geldi. Sevimli köpek, dansçılarımızı tanımak için kendilerine yanaşıp onları kokladı, bu esnada ekibimiz koreografiyi bozmadan sadece gülümseyerek küçük dostumuzu profesyonelce karşıladı. Hem bizim için hem de seyircilerimiz için çok keyifli bir tecrübe oldu" dedi.

Sokak köpeğin sahnedeki oyuncuları tek tek dolaşarak koklaması kameralara yansıdı. 

 


Etiketler: #Köpek #Zeybek

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