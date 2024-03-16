İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi

İzmir'de dün yangın çıkan ve 13 saat sonra kontrol altına alınan soğuk hava deposunun son hali, havadan görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:21
İzmir'deki 13 saatlik yangının hasarı havadan görüntülendi
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Kemalpaşa ilçesi Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltındaki lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İçerideki kimyevi maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüyüp tüm depoyu sardı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı.

Depodaki turşu yapımında kullanılan asidik maddeler ile malzeme deposundaki lastiklerden yükselen kara duman, gökyüzünü kapladı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Söndürme çalışmalarına orman ekipleri de destek verdi. Yangın, 13 saat süren müdahaleyle gece kontrol altına alınabildi.

Depodaki soğutma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Soğuk hava deposunun son hali havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


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