Son dakika... İzmir’de lojistik firmasının soğuk hava deposunda korkutan yangın!
Son dakika haber... İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
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