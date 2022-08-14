Malatya'da feci kaza: 5'i çocuk, 11 yaralı

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:29

Güzyurdu Mahallesi yakınlarında 14 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde Yahya K. yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil ile Mehmet Sait K. yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yahya K. (41) ve Mehmet Sait K. (50) ile otomobillerde bulunan Gülizar K. (8), Muhammed Yusuf K. (6), Hümeyra Nur K. (4), Berdiye K. (44), Hatice K. (43), Özgenur K. (23), Mısra Nur K. (21), Yazel K. (11) ve Elif Ecrin K. (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.