D-100’de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

"BİRANDA OLUNCA DURAMADIM"

Kazaya karışan 34 EFD 995 plakalı aracın şoförü K.B.İ., “Arabanın bir tanesi önüme atladı. Daha sonra bariyere girdi. Bende biranda olunca duramayıp çarptım. Bizim aracımızda yaralı yok, bir arabada 4 kişi yaralandı diğer arabalarda 2 kişi yaralandı” şeklinde konuştu.



