D-100’de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 DIS 03 plakalı otomobile, İ.D. idaresindeki 06 FY 9039 plakalı Kia marka otomobil çarptı.
Daha sonrasında K.B.İ. idaresindeki 34 EFD 995 plakalı Mercedes marka otomobil ile B.A. idaresindeki 06 FV 8794 plakalı Honda markalı otomobilde kazaya karıştı.
Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada; Kerem T., İbrahim D., Buğra A., Ömer Faruk G., Yağmur A. ve Yusuf E. isimli toplam 6 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar
- Festivalde sahne çöktü: 1 ölü, 40 yaralı
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- 'Sapasağlam girdi, bayrağa sarılı tabutla çıktı'
- Vali Davut Gül iterek engelledi!