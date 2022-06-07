ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne yasak: 'Her türlü önlem alınacak'

07 Haziran 2022 Salı, 11:38

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 10 Haziran’da gerçekleştirileceği duyurulan Onur Yürüyüşü’ne rektörlükten 'yasak' geldi. Öğrencilere dün gönderilen iletide, “Belli bir grubun, üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlardan anlaşılmaktadır” denildi.

'TEHDİT' GİBİ YAZI

Yürüyüşe kesinlikle izin verilmediği kaydedilen iletide, “İzinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacak” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yürüyüşün “ODTÜ’nün imajına zarar vereceği” iddia edilen iletide, “Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğümüze ve imajımıza zarar verme gayreti içinde olduğu ve Bahar Şenliği’ndeki yürüyüşte de açık bir şekilde görülen bu tür girişimlerin verebileceği büyük zararları ancak karşılıklı güven, açık, yapıcı iletişim ve anlayışla hep birlikte engelleyebiliriz” denildi.

Ankara / Cumhuriyet