ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne yasak: 'Her türlü önlem alınacak'
ODTÜ’de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne bu yıl da rektörlük tarafından yasak getirildi. Rektörlükten öğrencilere gönderilen iletide, "ODTÜ’nün izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse edilmeye çalışıldığı" iddia edilirken, "bu tür girişimlerin, ODTÜ'nün kurumsal imajına zarar verme gayreti içinde olduğu" öne sürüldü ve "izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda her türlü güvenlik önleminin alınacağı" kaydedildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 10 Haziran’da gerçekleştirileceği duyurulan Onur Yürüyüşü’ne rektörlükten 'yasak' geldi. Öğrencilere dün gönderilen iletide, “Belli bir grubun, üniversitemiz kampüsünü kendilerinin ülkemizdeki izinsiz yürüyüş merkezi olarak lanse etmeye çalıştığı farklı paylaşımlardan anlaşılmaktadır” denildi.
'TEHDİT' GİBİ YAZI
Yürüyüşe kesinlikle izin verilmediği kaydedilen iletide, “İzinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacak” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu yürüyüşün “ODTÜ’nün imajına zarar vereceği” iddia edilen iletide, “Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğümüze ve imajımıza zarar verme gayreti içinde olduğu ve Bahar Şenliği’ndeki yürüyüşte de açık bir şekilde görülen bu tür girişimlerin verebileceği büyük zararları ancak karşılıklı güven, açık, yapıcı iletişim ve anlayışla hep birlikte engelleyebiliriz” denildi.
Ankara / Cumhuriyet
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