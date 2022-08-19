İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun elini maymun ısırdı
İzmir’in Menderes ilçesinde akaryakıt istasyonunda beslenen bir Hint maymunu, 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, maymunun sahibine ise ‘ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi’ maddesini ihlalden 11 bin 838 TL para cezası kesildi.
Bugün saat 11.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesi Kısık Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre, Y.K. tarafından istasyon içerisinde özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.
Elinden yaralanan küçük çocuk tedavi için hastaneye götürülürken, ihbar üzerine adrese jandarmanın yanı sıra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.
PARA CEZASI ALDI
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi uyarınca ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi maddesini ihlalden Y.K.’ye 11 bin 838 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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