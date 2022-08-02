İstanbul'da IŞİD operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
Radikal terör örgütü IŞİD’e yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Terör örgütü IŞİD’in ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, yeni bir çalışma daha gerçekleştirildi.
Örgüt lehine faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu şüphelilerin son dönemde ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceğini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere girip çıktıkları ve IŞİD kamplarıyla bağlantıları oldukları ileri sürülen yabancıların yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye bastı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR İNCELENECEK
Beş ayrı ilçede, 9 farklı adreste özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.
BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan örgüt yanlısı kişilerin Türkiye’deki faaliyetleri ve bağlantılarının çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.
Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
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