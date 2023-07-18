İzmir’deki uyuşturucu operasyonlarında 46 kişi tutuklandı
İzmir'de 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan 67 ayrı uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında 67 ayrı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 140 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 523 gram esrar, 964 gram metamfetamin, 18 bin 348 sentetik ecza, 11 hassas terazi, 5 tüfek, 12 tabanca, 199 fişek ile suçtan elden edilen 45 bin lira ele geçirildi.
Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 147 şüpheliden 46'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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