İzmir’deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir’in Bornova ilçesinde çıkarak 7 evin hasar aldığı ve Manisa'ya kadar sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlerin oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.
Yangın, dün saat 13.40 sıralarında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir-Manisa karayolunun hemen kenarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi’nin bulunduğu ormanlık alana yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Alevlerin büyüme eğiliminde olduğu bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 9 helikopter ve 6 uçak sevk edildi. Bir yandan hava araçlarıyla müdahale edilen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazözün yanı sıra su tankerleri ile de müdahale edildi.
Yangında 19 saat geride kalırken, alevler kontrol altına alındı. Olay anında jandarma ise iki mahalledeki yurttaşları bölgeden uzaklaştırarak güvenli bölgelere intikal ettirmişti.
OLUŞAN HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Beşyol Mahallesi’nde 3, Sarnıç Mahallesi’nde ise 4 evin hasar aldığı orman yangınının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın bir kısmının tamamen siyah külle kaplandığı yer alıyor.
"AĞAÇLARIMDA VE EVDE ZARAR VAR”
Öte yandan, yangında Sarnıç Mahallesi’nde bulunan evinin bir kısmı ve bahçesindeki çok sayıda ağacın zarar gördüğünü ifade eden ev sahibi Kadim Tekin (59) “Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için biraz hızlı tutuşmuş. Onun sıkıntısı var. Anahtarı kapıda unuttuğumuz için itfaiyeci arkadaşlar bizim içeride olduğumuzu düşünmüşler. İçeriye su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Söndürme işlemini tamamlayıp gitmişler. Bu arılar artık burada olmaz. Çünkü arıların beslenme bölgesi burada bitti. İzin verirlerse başka bir yere götürmemiz lazım. Arılarda herhangi bir zayiat yok” dedi.
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